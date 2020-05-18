Клиенты еще одного банка могут подтвердить запись на госуслугах

Минкомсвязь России информирует, что расширен список банков, через которые в удаленном режиме можно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на Едином портале государственных услуг. Дистанционно это могут сделать теперь и клиенты ВТБ. Данный сервис является крайне востребованным в последнее время в связи с высоким спросом на получение пособий на портале госуслуг.

На портале доступно свыше 29 тыс. государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня, в том числе и сервисы по дополнительным выплатам семьям в условиях распространения коронавирусной инфекции. Для получения порядка 95% госуслуг требуется подтвержденная учетная запись.

Чтобы получить или подтвердить учетную запись через ВТБ-Онлайн, нужно перейти в раздел «Прочее» в мобильном приложении ВТБ-Онлайн и выбрать «Регистрация на Госуслугах». В интернет-банке потребуется перейти в профиль пользователя. Далее клиенту нужно ввести номер СНИЛС. В определенных случаях придет подтверждающее СМС-сообщение, на которое надо будет ответить.

Возможность дистанционного подтверждения учетной записи пользователя Единого портала госуслуг – через онлайн-банкинг – была реализована в 2017 году. Подтвердить учетную запись можно при условии, что пользователь является клиентом банка, в котором собирается подтверждать учетную запись.