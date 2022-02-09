Роботизированную ферму в Пряжинском районе могут не построить

9 февраля на правительственном совещании по социально-экономическому развитию Пряжинского района глава РК Артур Парфенчиков вновь вспомнил о планах по строительству в районе современной молочной роботизированной фермы. Он подтвердил, что на базе государственного совхоза «Водлозерский» планируется построить новую ферму на 1200 голов.

Одновременно, по информации Парфенчикова, проект фермы до сих пор проходит госэкспертизу. Ранее планировалось, что проект роботизированной фермы получит положительное заключение Карелгосэкспертизы в конце 2021 года. В январе 2022 года и Парфенчиков, и министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов высказали сомнения в необходимости строительства именно роботизированной фермы, хотя на ее строительство из федерального бюджета было выделено 500 миллионов рублей. Средства до сих пор Карелия не может использовать, и они лежат на счетах казначейства. «Нужно создать в первую очередь экономически эффективное производство», - заметил Парфенчиков.

По поводу роботизированной фермы глава сказал, что не нужно «увлекаться чрезмерно модными названиями».

«Я понимаю, что роботизация нужна, роботы нужны, но чтобы это было сбалансировано с экономической целесообразностью»,

- сказал губернатор. По его мнению, «не надо красивых лишних решений, если они не сопровождаются безусловной экономической эффективностью».

Парадоксально, но изначально в правительстве планировалось строить именно роботизированную ферму, эффективность которой год назад никого не смущала. Судя по ситуации, скорее всего возникли серьезные проблемы с проектной документацией, которая не может пройти госэкспертизу. До сих пор не ясно, какую конкретно ферму теперь хотят построить в Пряжинском районе. Фото pixabay.com/Couleur