Против правительства Карелии возбудили дело о нарушении конкуренции

Текст и фото: Антонина Кябелева

7 сентября в Москве начнется рассмотрение административного дела, которое возбудило Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, обнаружив в действиях карельского правительства признаки нарушения, связанного с ограничением конкуренции. Дело возбуждено по части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», в которой органам власти запрещается своими действиями ограничивать конкуренцию.

Административное дело против карельского правительства — это очередной виток длящейся несколько лет истории с распределением государственных субсидий карельским совхозам с разной формой собственности. Помимо представителей республиканской власти и российского минсельхоза, в Москву приглашены руководитель совхоза ООО «Маяк» Игорь Клопот и гендиректор АО «Эссойла» Насиб Абдуллаев. Эти предприятия больше других пострадали от действий карельского минсельхоза.

С приходом министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова изменились правила распределения государственной помощи карельским совхозам. Финансовые потоки были перенаправлены в государственные совхозы, а сельхозпредприятия с негосударственной формой собственности перевели, образно говоря, на голодный паек. Некоторые частные совхозы и вовсе лишились государственной поддержки.

Антимонопольное ведомство неоднократно предупреждало карельское правительство о недопустимости подобной политики при распределении государственной поддержки. В 2019 году правительство РК формально исполнило предписание карельского УФАС, убрав из нормативных документов дискриминационные по отношению к негосударственным совхозам требования. Правда, на тот момент все деньги были уже распределены, и реальных улучшений в финансовом положении частных сельхозпредприятий не произошло. Руководили частных животноводческих совхозов утверждали, что в 2019 году государственная поддержка для их предприятий сократилась в два раза.

Судя по дальнейшему развитию событий, предупреждения антимонопольного ведомства карельское правительство не восприняло всерьез. Во всяком случае, условия существования негосударственных сельхозпредприятий из тяжелых стали невыносимыми.

В 2020 году от мер государственной поддержки отрезали сразу четыре совхоза — АО «Эссойла», ООО «Видлица Агро», ООО «Маяк», ООО «Янишполе».

Результаты не заставили себя долго ждать. Совхозы, лишенные поддержки государства, стали рушиться. Был ликвидирован совхоз «Видлица Агро», прекратил работу совхоз «Маяк», сгустились тучи над совхозом «Тукса», вдвое сократилось поголовье в совхозе АО «Эссойла» и хозяйстве ООО «Ладожское», стадо ЗАО «Янишполе» и вовсе стало меньше почти в четыре раза.

Редчайший случай, но на проблемы в сельском хозяйстве республики указал даже президент страны Владимир Путин, общаясь с карельским губернатором Артуром Парфенчиковым по поводу столетия Карелии. Президент отметил снижение объемов сельхозпродукции и недвусмысленно дал понять, что ситуацией в Кремле недовольны. Но и это не помогло.

В 2021 году антимонопольная служба вновь предъявила претензии к карельскому правительству. ФАС России выявила в действиях республиканской власти нарушения закона о конкуренции при предоставлении субсидий сельхозпроизводителям Карелии. Было установлено, что при реализации программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» три государственных совхоза - «Ведлозерский», «Толвуйский» и «Племенное хозяйство Ильинское» - имели преимущества по сравнению с негосударственными предприятиями. К тому же минсельхоз Карелии устанавливал разные правила для государственных и негосударственных совхозов при оценке их результативности. Совхозы, которые находятся в республиканской собственности, оценивались на основе фактически достигнутых показателей, а к частным предприятиям предъявлялись повышенные требования.

В мае 2021 года ФАС России внесла в адрес карельского правительства предупреждение, потребовав внести изменения в госпрограмму и порядок предоставления субсидий на поддержку агропромышленных предприятий, а также утвердить единый порядок определения результативности. Тогда наше издание задалось риторическим вопросом: рискнет ли правительство Карелии «забить» на указание одного из самых жестких государственных ведомств? Как выяснилось, в правительстве решили рискнуть. Возбуждение административного дела стало своеобразным следствием, мягко говоря, нестандартного поведения.

Чего ждут от разбирательства в Москве руководители пострадавших предприятий? Нам удалось поговорить с Игорем Клопотом и Насибом Абдуллаевым, которые собираются принять участие в сентябрьском заседании комиссии ФАС России.

Клопот был не многословен, чувствовалось, что ему тяжело говорить о судьбе предприятия, в которое было вложено столько сил. Он рассказал, что животных в совхозе нет уже с прошлого года. На предприятии открыто конкурсное производство. Игорь Клопот уверен, что совхоз «Маяк» можно было бы спасти, но в минсельхозе просто не захотели помочь. Директору особенно обидно наблюдать за разрушением современной молочной фермы на фоне того беспрецедентного денежного потока, который обрушился на государственные совхозы. Многомиллионную поддержку получил один из самых слабых государственных совхозов — ОАО «Ведлозерский».

«Даже сейчас Абдуллаев, который не получает государственную поддержку, доит больше, чем совхоз «Ведлозерский»,

- сказал Клопот.

Он надеется, что разбирательство по административному делу позволит продемонстрировать на федеральном уровне явные перекосы в регионе, которые уже привели к уничтожению сельскохозяйственных предприятий.

Насиб Абдуллаев лично общался с представителями антимонопольного ведомства, и у него сложилось впечатление, что там о происходящем в Карелии знают, как принято говорить, до мельчайших подробностей. «В письме, в котором они пригласили меня в Москву, было указано, что дело было возбуждено, так как правительство Карелии не выполнило их требования», - заметил Абдуллаев.

Гендиректор АО «Эссойла» отметил, что уже два года не получал ни копейки государственной помощи. По его словам, совхоз «Ведлозерский» за 8 месяцев 2021 году получил от государства 112 миллионов рублей, а товарной продукции было произведено всего на 40 миллионов рублей.

«Я в последнее время себя все чаще спрашиваю: зачем мне все это нужно? Одним выделяют бешеные деньги, не требуя результата, а другие платят налоги, предоставляют рабочие места, а помощи никакой не получают. После завершения разбирательства в антимонопольной службе я приму для себя окончательное решение, держать хозяйство ил закрыть его»,

- сказал Насиб Абдуллаев.

Он считает, что совхозам, которые несправедливо были отрезаны от государственной поддержки, должны вернуть деньги. «Я не знаю, что еще должно произойти в республике, чтобы обратили внимание на ту катастрофу, которая происходит в карельском животноводстве», - недоумевает Абдуллаев.