Антимонопольная служба вынесла предупреждение правительству Карелии

ФАС России выявила в действиях карельских властей признаки нарушения антимонопольного законодательства при предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте ведомства.

В ходе расследования установлено, что при осуществлении госпрограммы«Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» совхоз «Ведлозерский», совхоз «Толвуйский» и племенное хозяйство «Ильинское» имели преимущественное положение по отношению к иным производителям, осуществляющим деятельность на рынке молочного животноводства.

Указанные организации являлись получателями субсидии в обход процедуры отбора, предусмотренной для остальных хозяйствующих субъектов.



Помимо этого установлено, что Минсельхоз Карелии устанавливает показатели результативности субсидий для сельхозпредприятий, находящихся в собственности республики, на основе фактически достигнутых показателей предыдущего года, в то время как к предприятиям частной формы собственности при проведении отбора предъявляются повышенные требования.



Таким образом, в действиях правительства Республики Карелия и республиканского Минсельхоза выявлены признаки нарушения части 1 статьи 15 федерального закона «О защите конкуренции».

Федеральная антимонопольная служба России вынесла в адрес правительства и министерства предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В течение 30 рабочих дней им необходимо внести соответствующие изменения в госпрограмму и порядок предоставления субсидий на поддержку агропромышленного комплекса, а также установить единый порядок определения показателей результативности субсидий при проведении отбора претендентов, после чего представить в ФАС подтверждающие документы.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о проблемах реализации программы поддержки сельхозпроизводителей в республике.

Еще два года назад правительство республики «отрезало» от субсидии на поддержку доходности все негосударственные совхозы, одновременно увеличив ее объем в 5 раз.

Два слабых государственных совхоза - ОАО «Толвуйский» и ОАО «Ведлозерский» - буквально завалили деньгами, выделив им в качестве субсидии 30 миллионов рублей. Для сравнения: в 2018 году эта субсидия составляла 6 миллионов рублей, и ее поделили между 13 сельхозпроизводителями.

Карельское УФАС усмотрело в столь несправедливом распределении бюджетных денег грубое нарушение антимонопольного законодательства, выдало правительству республики предписание об устранении нарушений, но к тому моменту деньги были благополучно распиханы между «своими» совхозами.

Одним из результатом таких действий можно считать катастрофическую ситуацию, сложившуюся в 2020 году в ООО «Маяк». Тогда во время встречи в Минсельхозе министр сельского и рыбного хозяйства РК Владимир Лабинов выгнал с совещания журналиста портала «Петрозаводск говорит», аргументировав это тем, что ему не нравится то, что журналист пишет о работе министерства.

И вот в дело вмешались федералы. Рискнет ли правительство Карелии «забить» на указание одного из самых одиозных государственных ведомств? // Фото: ptzgovorit.ru