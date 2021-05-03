Министр отверг предупреждение ученых о возможной гибели озера

В Карелии накаляется противостояние между деревенскими жителями и форелеводами, которые хотят выращивать рыбу на озере Унус Муезерском районе. В борьбу неожиданно включился весьма авторитетный участник – региональный научный центр Академии наук. Ученые заявили, что озеро, выделенное под освоение рыбоводам, для этой цели непригодно. Но вот что интересно: Министерство сельского и рыбного хозяйства это мнение не волнует. Впрочем, как и некоторых ученых.

Озеро Унус было включено в перечень рыбопромысловых участков в феврале 2019 года. Такое решение было принято на комиссии по определению границ рыбоводных участков, которое прошло в Минсельхозе. Члены комиссии, в частности, опирались на заключение карельского филиала Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии, который признал возможным использовать водоем для товарного рыбоводства. Не имела возражений и администрация Муезерского района.

В конце 19 года участок ушел арендатору – петрозаводской компании «Аркадия». Уже через несколько лет здесь должны начать выращивать почти 200 тонн форели в год.

В 2020 году жители деревни Ондозеро встали на защиту озера. Они пытались доказать чиновникам, что водоем маленький и закрытый, то есть вода в нем обновляется очень слабо. Это значит, что загадить его – плевое дело. Но единственные, кто их услышал, стали ученые карельского научного центра.

Фото: ИА "Республика"

Письмо, подписанное руководителем КарНЦ РАН Ольгой Бахмет, было отправлено жителям Ондозеро в середине апреля. Двухстраничный документ гласит: все опасения местных обоснованы.

«Данных по этому озеру очень мало, и даже то, что есть, например площадь, очень противоречивы. Условный водообмен почти 0 (фактически бессточное). Вода в озере будет заменяться водой с такого малого водосбора десятилетиями, что для рыбоводства неприемлемо. Это озеро никогда не рассматривалось для рыбоводства, так как оно относится к очень малым водоемам…

Считаем вполне обоснованной тревогу жителей деревни Ондозеро, к которому необходимо прислушаться. Озеро по всем параметрам совершенно непригодно для рыбоводства, которое его фактически уничтожит и превратит в болото».

Это письмо перепечатали некоторые карельские СМИ, однако никто, кажется, не обратил внимания на то, что ученые пишут... про два озера одновременно. «Форелевая война» идет вокруг озера Унус, в тексте же дважды упоминается озеро Унос. Опечатка? Возможно, однако озеро Унос (Уносозеро) тоже есть, и тоже в Муезерском районе.

Далее в письме утверждается: «Данных по этому озеру очень мало, и даже то, что есть, например площадь, очень противоречивы, от 7,4 до 9,4 кв. км., водосбора 13,4 кв. км.». Но дело в том, что 7,4 - это, согласно государственному водному реестру, примерная площадь озера Унус. А 13,4 - это водосбор озера Унос, согласно тому же госреестру.

О каком же озере толкуют ученые КарНЦ РАН? Найти ответ на это вопрос оказалось не так просто. Связаться с руководителем научного учреждения Ольгой Бахмет не удалось, но ее руководитель Николай Ильмаст заявил в телефонной беседе, что путаница в письме не имеет никакого значения.

– Ну перепутали, не перепутали… Возможно такое. Вообще на этом озере было заключение, оно же прошло все стадии. Заключение ученых, кстати, прикладного института.

Портал «ПТЗ говорит» позвонил ученому, который непосредственно и составлял письмо, присланное жителям Ондозера. Это доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии Ольга Стерлигова. Она заявила, что речь в письме идет именно про озеро Унус, а путаницы никакой нет.

– Мы достали всю информацию, которую можно было достать. То, что мы нашли, мы и написали… Перепалка по этому озеру идет целый год. Я всегда предлагала: если строить форелеводческое хозяйство, то на больших озерах, а не на маленьких. Иначе не будет ни форели, ни ряпушки, ни местных.

– Когда давали заключение по этому озеру, мне было удивительно. Мы с коллегами всегда советуемся, чтобы у нас не было разногласий. Когда давалось Рыбоводно-биологическое обоснование, нас собирали в министерстве, там работала комиссия, и в спорах рождалась истина. Теперь же все решают деньги,

– заявила Ольга Стерлигова.

Портал «ПТЗ говорит» обратился за комментарием в карельский филиал Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии. Его руководитель Сергей Коркин отказался говорить по телефону, сославшись на необходимость согласовать свои действия с руководством. Мы отправили в учреждение письменный запрос, в котором попросили объяснить противоречия в позициях карельских ученых.

Зато комментарий дал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

– Текст КНЦ по форме и содержанию не тянет на «научное заключение». Официальный документ должен содержать исследования, анализы в динамике. Но это текст на бланке, есть подпись директора. Для народа – это документ,

– сказал министр.

Похожую точку зрения высказал и замруководителя КарНЦ Николай Ильмаст.

– Вы знаете, что такое нормальное заключение? Выезжают сотрудники, проводят конкретные исследования. Если возникают конкретные противоречия, можно говорить, кто прав, – сказал ученый.

Владимир Лабинов отметил, что никаких дополнительных исследований в связи с письмом из КарНЦ проводиться не будет. Похоже, правоту или неправоту доктора наук Ольги Стерлиговой будут проверять опытным путем. Иными словами, форелевое хозяйство на озере Унус создадут – а потом посмотрят, что с этим озером станет. Водоемов в республике много, можно и поэкспериментировать. // Фото: pixabay.com/ru