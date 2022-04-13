На модернизацию предприятий Карелии выделят 90 млн рублей

Карелии дополнительно выделят 90 миллионов рублей на развитие промышленности. Средства поступят из федерального бюджета, сообщили в Минэке РК.

Финансировать соответствующие региональные программы продолжает российское правительство. В этом году на эти цели направят более 3,7 миллиарда рублей.

Деньги распределят между 54 регионами, которые определили по итогам конкурсного отбора. В том числе средства поступят в фонд развития промышленности Карелии.

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий.

Это, в частности, возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, компенсации по лизинговым платежам, оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. // Фото: Evgeny/pixabay.com