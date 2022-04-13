13 апреля 2022, 18:19
Экономика

На модернизацию предприятий Карелии выделят 90 млн рублей

Дополнительные средства из федерального бюджета поступят на развитие промышленности республики

Карелии дополнительно выделят 90 миллионов рублей на развитие промышленности. Средства поступят из федерального бюджета, сообщили в Минэке РК.

Финансировать соответствующие региональные программы продолжает российское правительство. В этом году на эти цели направят более 3,7 миллиарда рублей.

Деньги распределят между 54 регионами, которые определили по итогам конкурсного отбора. В том числе средства поступят в фонд развития промышленности Карелии.

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий.

Это, в частности, возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, компенсации по лизинговым платежам, оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. // Фото: Evgeny/pixabay.com

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