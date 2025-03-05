Выбор редакции: чаша сверкает, юбилей вокзала и планы по ремонту дорог
Суд отказал стороне защиты охранника ресторана «Каудаль» в изменении меры пресечения на домашний арест
Чашу фонтана вернули на лыжную трассу в Петрозаводске после реставрации.
Помощь спасателей потребовалась утром 5 марта женщине на базе отдыха. Пострадавшая нуждалась в срочной госпитализации.
Более 8,1 тысячи жителей Карелии воспользовались возможностью установки самозапрета на выдачу кредитов, который призван защитить сбережения на банковских счетах от мошенников.
Железнодорожному вокзалу в Петрозаводске сегодня исполнилось 70 лет.
Специалисты мэрии Петрозаводска начали строить планы на новый дорожно-строительный сезон. В этом году город примет участие в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».
В Петрозаводске сложилась не только напряженная ситуация с очередью в детскую стоматологию, но и номерками к неврологу.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.