В Карелии тысячи людей запретили сами себе брать кредиты

Более 8,1 тысячи жителей Карелии воспользовались возможностью установки самозапрета на выдачу кредитов, который призван защитить сбережения на банковских счетах от мошенников. Такие цифры привело издание РБК со ссылкой на объединенное кредитное бюро.

Возможность установить самозапрет на выдачу кредитов начал действовать с 1 марта. Один из карельских министров также запретил сам себе брать кредиты, так как уже сталкивался с мошенниками.

Сервис самозапрета доступен на портале Госуслуги. У тех, кто направит заявление на самозапрет, появится специальная отметка с датой начала действия этого запрета, а финансовые организации будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма. Ограничения могут быть частными или полными.