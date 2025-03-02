Россияне могут сами запрещать себе брать кредиты

Сервис самозапрета на кредиты и займы появился на портале Госуслуги. Таким способом россиян надеются отгородить от дистанционных мошенников.

Как пояснили в минцифры РФ, опция позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов.

У тех, кто направит заявление на самозапрет, появится специальная отметка с датой начала действия этого запрета, а финансовые организации будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.

Ограничения могут быть частными или полными. Например, пользователь сможет запретить оформлять кредит дистанционно, но при личном присутствии в офисе он сможет это сделать.

В ведомстве также пояснили, что ограничения не распространяются на ипотеку, образовательные и автокредиты, на уже заключенные договоры.

Снять запрет можно в любой момент. Для этого также нужно будет направить заявление, понадобится электронная подпись.