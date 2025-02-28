Необычные джинсы войдут в моду этой весной

Стилист Александра Шихалова рассказала о том, какие джинсы войдут в моду весной 2025 года. Слова российского специалиста приводит издание «Первый женский».

Как отметила эксперт, в предстоящем сезоне будут популярны джинсы необычных фасонов. Она рассказала, каких именно. В частности, в моду вернутся широкие штаны из денима. Такие носили рэперы в нулевых годах. Также в число трендов попадут брюки с контрастной строчкой в передней части или различными принтами. Особенную актуальность она предрекла леопардовому.

Ко всему прочему, Шихалова предсказала популярность такого вида штанов как джинсы-бочонки. Специалистка назвала их брюками с эффектом кривых ног.