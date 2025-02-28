28 февраля 2025, 21:38
Необычные джинсы войдут в моду этой весной
Стилист рассказала, какие джинсы будут популярными в предстоящем сезоне
Фото: unsplash.com / Sarah Brown
Стилист Александра Шихалова рассказала о том, какие джинсы войдут в моду весной 2025 года. Слова российского специалиста приводит издание «Первый женский».
Как отметила эксперт, в предстоящем сезоне будут популярны джинсы необычных фасонов. Она рассказала, каких именно. В частности, в моду вернутся широкие штаны из денима. Такие носили рэперы в нулевых годах. Также в число трендов попадут брюки с контрастной строчкой в передней части или различными принтами. Особенную актуальность она предрекла леопардовому.
Ко всему прочему, Шихалова предсказала популярность такого вида штанов как джинсы-бочонки. Специалистка назвала их брюками с эффектом кривых ног.