Алабай набросился на ребенка в российском городе

В Амурской области домашний алабай напал на ребенка. В результате происшествия школьник получил серьезные травмы, сообщает RT со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным источника, инцидент случился в городе Завитинск. Собака перепрыгнула двухметровый забор и напала на девятилетнего мальчика, который шел по улице.

В результате произошедшего ребенок получил перелом руки со смещением, пострадали сухожилия, также есть травмы лица и головы. С хозяина алабая требуют компенсацию морального ущерба в сумме 200 тысяч рублей. Отмечается, что животное ранее не бросалось на людей.

Напомним, в связи с серией нападений собак на людей в России могут ужесточить правила содержания домашних питомцев.