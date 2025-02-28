28 февраля 2025, 18:54
Алабай набросился на ребенка в российском городе
В Амурской области девятилетний мальчик серьезно пострадал после нападения собаки
Фото: unsplash.com / Gourav Phulwaria
В Амурской области домашний алабай напал на ребенка. В результате происшествия школьник получил серьезные травмы, сообщает RT со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным источника, инцидент случился в городе Завитинск. Собака перепрыгнула двухметровый забор и напала на девятилетнего мальчика, который шел по улице.
В результате произошедшего ребенок получил перелом руки со смещением, пострадали сухожилия, также есть травмы лица и головы. С хозяина алабая требуют компенсацию морального ущерба в сумме 200 тысяч рублей. Отмечается, что животное ранее не бросалось на людей.
Напомним, в связи с серией нападений собак на людей в России могут ужесточить правила содержания домашних питомцев.