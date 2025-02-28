Спасатель погиб при очистке Черного моря от мазута

В Краснодарском крае погиб водолаз, который участвовал в очистке Черного моря от мазута. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным источника, трагедия случилась сегодня в Анапе. Спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Луговой в установленное время не поднялся на поверхность. Незамедлительно на его поиски был направлен страховочный водолаз, который поднял пострадавшего сотрудника на поверхность. Реанимационные действия, однако, результата не дали - мужчина умер.

Спасатель служил в системе МЧС с 2011 года. Мужчина принимал участие во многих спасательных операциях, выполнял боевые задачи в сложных условиях. У Семена Лугового остались жена и двое детей.