Водитель украл у начальника 65 миллионов рублей наличными

В полицию Санкт-Петербурга в ночь на 28 февраля обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что из принадлежащего ему автомобиля БМВ была похищена сумка, в которой лежали 65 миллионов рублей наличными. Об этом информирует пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Автомобиль находился на подземной парковке. Следов взлома на нем не было. Полицейские начали отрабатывать версии кражи денег без вскрытия замков. Выяснилось, что второй комплект ключей есть только у водителя мужчины. В кратчайшие сроки он был задержан.

Похищенные деньги были изъяты. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.