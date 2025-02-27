Назван улучшающий сон продукт

Врач Сергей Агапкин назвал продукт, употребление которого улучшает сон. Слова ведущего программы «О самом главном» приводит «Лента.ру».

Как отметил реабилитолог, россиянам, испытывающим проблемы со сном, стоит есть творог. Этот продукт поможет восстановить крепкий сон.

Агапкин объяснил, что в твороге содержится триптофан - аминокислота, благодаря которой в организме вырабатывается гормон сна мелатонин.