05 марта 2025, 15:36
Происшествия

Спасатели эвакуировали женщину с острова в Ладожском озере

Женщина получила травму на острове Хавус и нуждалась в госпитализации
фото VK-паблик ГКУ Карельская поисково-спасательная служба

Помощь спасателей потребовалась утром 5 марта женщине на базе отдыха. Пострадавшая нуждалась в срочной госпитализации.

Как рассказали в карельской поисково-спасательной службе, женщина 56-летняя гуляла по острову Хавус в Ладожском озере и повредила ногу.

Спасатели добрались до базы отдыха на судно на воздушной подушке. Пострадавшую отвезли на берег и передали медицинским работникам. Женщину госпитализировали.

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Метки: 
Ладожское озеро
новости Карелии
хавус
Спасатели