Спасатели эвакуировали женщину с острова в Ладожском озере

Помощь спасателей потребовалась утром 5 марта женщине на базе отдыха. Пострадавшая нуждалась в срочной госпитализации.

Как рассказали в карельской поисково-спасательной службе, женщина 56-летняя гуляла по острову Хавус в Ладожском озере и повредила ногу.

Спасатели добрались до базы отдыха на судно на воздушной подушке. Пострадавшую отвезли на берег и передали медицинским работникам. Женщину госпитализировали.