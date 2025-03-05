05 марта 2025, 15:36
Спасатели эвакуировали женщину с острова в Ладожском озере
Женщина получила травму на острове Хавус и нуждалась в госпитализации
фото VK-паблик ГКУ Карельская поисково-спасательная служба
Помощь спасателей потребовалась утром 5 марта женщине на базе отдыха. Пострадавшая нуждалась в срочной госпитализации.
Как рассказали в карельской поисково-спасательной службе, женщина 56-летняя гуляла по острову Хавус в Ладожском озере и повредила ногу.
Спасатели добрались до базы отдыха на судно на воздушной подушке. Пострадавшую отвезли на берег и передали медицинским работникам. Женщину госпитализировали.