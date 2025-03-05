Петрозаводчане выносят продукты из магазинов и не платят

Кражи из торговых точек раскрыли петрозаводские полицейские. Подозреваемых установили, уголовные дела возбудили. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

На Перевалке из сетевого магазина украли тушенку, колбасу, масло. Ущерб составил 5 611 рублей. Причастным оказался ранее судимый 43-летний петрозаводчанин. Продукты он сложил в сумку и вышел из торговой точки. Вину он признал.

Из продуктового магазина в микрорайоне Октябрьский украли продукты на общую сумму 3 959 рублей. Еще из одного магазина на Зареке пропали шампуни на общую стоимость 4 379 рублей. К этим преступлениям оказался причастен 22-летний ранее судимый житель столицы Карелии. Молодой человек сознался в краже.