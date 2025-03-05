Полиция Петрозаводска объявила в розыск 34-летнего Владимира Сафронова

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Владимира Сафронова 1991 года рождения. Соответствующая ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По информации правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи. Его местонахождение на данный момент неизвестно.

Всех, кто видел подозреваемого, просят незамедлительно звонить по телефону: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется.