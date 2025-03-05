Водитель скорой получил тяжелые травмы в Карелии

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая с тяжкими последствиями, произошедшего с водителем автомобиля скорой помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным госинспекции труда, инцидент случился на 658-м километре трассы «Кола» 5 декабря 2024 года. Автомобиль скорой помощи, принадлежащий межрайонной больнице №1, расположенной в Костомукше, стал участником дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии водитель медицинского автомобиля получил травмы, которые были квалифицированы как тяжелые.

Специалисты пришли к выводу, что причиной происшествия стали нарушение правил дорожного движения другими участниками движения, выбор скорости, не соответствующий метеорологическим условиям.