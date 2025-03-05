Женщину обокрали в больнице в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратилась 79-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что ее обокрали в больнице, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам пожилой женщины, при выписке из медицинского учреждения она обнаружила, что у нее пропал кошелек, в котором лежало около 7000 рублей. Под подозрение попал 61-летний мужчина, также лежавший в этой больнице. Он признался, что зашел в чужую палату, когда там никого не было. Сама пострадавшая пенсионерка в это время смотрела телевизор в общем холле. Мужчина забрал из тумбочки чужой кошелек, а деньги в дальнейшем пропил.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанину грозит до пяти лет лишения свободы.