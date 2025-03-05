Вокзал в Петрозаводске сегодня отмечает 70-летний юбилей

Железнодорожному вокзалу в Петрозаводске сегодня исполнилось 70 лет. Ежедневно железнодорожный вокзал обслуживает более двух тысяч пассажиров. Он является не только главными транспортными воротами столицы Карелии, но и одной из основных архитектурных достопримечательностей республики и символом ее столицы.

В ОЖД напомнили историю нашего вокзала. 5 марта 1955 года в Петрозаводске торжественно открылся новый вокзал, который был построен на привокзальной площади, на оси главной улицы города – проспекте Ленина.

Здание было возведено по проекту ленинградского архитектора Виктора Ципулина в стиле позднего неоклассицизма. В проекте были учтены особенности перепада рельефа: со стороны города комплекс имеет три этажа, со стороны железнодорожных путей - два. Вокзал украшает 17-метровый шпиль, внутренняя отделка выполнена карельским гранитом и мрамором.

В 2020 году на вокзале провели реконструкцию. 17-метровый шпиль заменили на новый, первая платформа была поднята, пешеходный тоннель к платформе №2 и павильон – отремонтированы. Построили новый крытый мост над путями для безопасного и удобного прохода пассажиров.

Залы ожидания обновили, есть автоматические камеры хранения, бизнес-зал. Посетители могут послушать аудиоэкскурсию по вокзальному комплексу. В здании есть лифты, подъемники и пандусы.

Редакция «Петрозаводск говорит» поздравляет коллектив вокзала со столь значимой датой. Желает дальнейших успехов, преобразований, внедрения инноваций, крепкого здоровья и успехов.