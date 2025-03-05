05 марта 2025, 15:57
Исторический момент - чашу фонтана отреставрировали и установили
Рухнувшую чашу восстановили и вернули на первый фонтан на лыжне
фото: vk.com/public208568414?w=wall-208568414_4015
Чашу фонтана вернули на лыжную трассу в Петрозаводске. В сообществе «Зимние фонтаны Петрозаводск» это назвали историческим моментом.
Чашу отреставрировали, отполировали, она снова сияет в ясную погоду, ее установили 5 марта на первом фонтане. Новость подписчики сообщества восприняли радостно и благодарили мастера с золотыми руками.
Теперь планируют привести в порядок чашу на втором фонтане.
Напомним, чаша фонтана простояла почти 50 лет, но со временем металл проржавел и в итоге она рухнула. Восстанавливать помогал сварщик дядя Коля. // видео VK-паблик «Зимние фонтаны Петрозаводск»