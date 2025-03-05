Исторический момент - чашу фонтана отреставрировали и установили

Чашу фонтана вернули на лыжную трассу в Петрозаводске. В сообществе «Зимние фонтаны Петрозаводск» это назвали историческим моментом.

Чашу отреставрировали, отполировали, она снова сияет в ясную погоду, ее установили 5 марта на первом фонтане. Новость подписчики сообщества восприняли радостно и благодарили мастера с золотыми руками.

Теперь планируют привести в порядок чашу на втором фонтане.

Напомним, чаша фонтана простояла почти 50 лет, но со временем металл проржавел и в итоге она рухнула. Восстанавливать помогал сварщик дядя Коля. // видео VK-паблик «Зимние фонтаны Петрозаводск»