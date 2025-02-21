Чашу фонтана в Петрозаводске починит лучший сварщик дядя Коля

В Петрозаводске начнут работы по восстановлению упавшей чаши фонтана, расположенного на лыжной трассе «Фонтаны». Как сообщили в группе «Зимние фонтаны Петрозаводск», приварить конструкцию обратно к основанию согласился местный житель Николай.

- Достояние республики в надежных руках. Мы обратились к самому лучшему сварщику Карелии, дяде Коле. Ходят слухи что дядя Коля одним только взглядом может приварить железо. Может это и к лучшему, мы полностью нашу чашу восстановим, отшлифуем, отполируем и сделаем надежное основание,

- сообщили горожанам.

Ремонтные работы планируют провести в ближайшие дни. Специалисты установят первую чашу фонтана на место. Интересный факт: на дне конструкции обнаружили советскую монету, оставшуюся с прошлого века.

Напомним, что фонтан, который более 50 лет украшал лыжную трассу, в итоге рухнул. Теперь его вернут в первоначальное состояние, сохраняя исторический облик. // фото: «Зимние фонтаны Петрозаводск»