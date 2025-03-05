Россиянам раскрыли новый механизм противодействия мошенникам

Взаимодействие банков и мобильных операторов поможет сократить число мошеннических атак, так как оно будет работать по принципу антиспама. Но для этого россиянам нужно дать свое согласие на автоматическую проверку входящих сообщений и звонков, об этом сообщает РИА Новости.

Россияне уже активно используют механизмы, которые могут защитить их от мошенников. Например, самозапрет на кредиты, который работает меньше недели, но уже более трех миллионов человек успело им воспользоваться.

Также было отмечено, что нововведение будет работать по принципу спам-фильтра в электронной почте.