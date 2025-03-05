Родители в шоке – на два района дают всего четыре номерка к неврологу

В Петрозаводске сложилась не только напряженная ситуация с очередью в детскую стоматологию, но и номерками к неврологу. На отсутствие бесплатной медицины пожаловались в сообществе «Подслушано в Птз».

Там рассказали, что на два района – Кукковку и Голиковку – выдают всего четыре номерка к неврологу в детскую поликлинику №4, так как в поликлинике №2 специалиста нет.

Родители задаются вопросом, к какому часу нужно прийти в регистратуру, чтобы в итоге отхватить талон к специалисту.

«Почему нет невролога во второй детской пол-ке (Голиковка, Кукковка)? Целых два района остались без специалиста. В регистратуре сегодня ответили, что дается 4 номерка, 2 на Кукковку и 2 на Голиковку в 4 детскую пол-ку. Во сколько нужно прийти, чтоб добыть этот номерок, пожали плечами и ответили, что кто успел, того и тапки. Тихий ужас, и так уже практически ходим по платным врачам с ребенком и сами», - негодуют родители маленьких петрозаводчан.