Более 30 классов в карельских школах закрыты на карантин

Вирусы гриппа по-прежнему фиксируют в Карелии. Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность 35 классов в 22 школах, а также три группы в трех детских садах.

За неделю с 24 февраля по 2 марта специалисты Роспотребнадзора выделили сезонный коронавирус, парагрипп, риновирусы, аденовирусы, COVID-19, грипп В, грипп А(Н1N1) pdm09. За прошедшую неделю зарегистрирован 31 случай гриппа.

В регионе зарегистрировано 33 случая коронавируса, 5578 случаев ОРВИ и гриппом. Эпидпорог в Карелии не превышен. В Петрозаводске за неделю отмечено 2583 случаев ОРВИ и гриппа.