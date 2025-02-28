Врач назвала замедляющую развитие деменции добавку

Гастроэнтеролог Светлана Ермакова рассказала «Газете.RU» о пользе омега-3 жирных кислот для здоровья человека. По ее словам, включение этих веществ в рацион может замедлить прогрессирование ряда заболеваний, включая деменцию.

Омега-3 представляет собой комплекс полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются организмом, но играют важную роль в его функционировании. Эти кислоты защищают клетки внутренних органов от повреждений, улучшают умственную деятельность, концентрацию внимания и память.

Ермакова отметила, что омега-3 необходимы для профилактики болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. Они повышают эластичность сосудов и снижают риск тромбоза. Кроме того, жирные кислоты замедляют процессы старения, снижают аппетит и участвуют в обмене гормона радости, уменьшая эмоциональное напряжение.

Омега-3 также укрепляют иммунную систему, помогая бороться с инфекциями и предотвращая развитие аутоиммунных заболеваний, таких как ревматизм, астма и болезнь Крона.