Россиянам назвали продукты для сохранения молодости

Косметолог порекомендовала включить в рацион томаты, красный болгарский перец, морковь и арбуз для здоровья кожи и красивого цвета лица. Эти продукты являются источниками природных антиоксидантов, в них содержатся полезные витамины.

Также в рацион необходимо включить семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай, орехи и оливковое масло, пишет «Газета.Ru». Эти продукты помогают сохранить молодость и упругость кожи.

Полезен и гранат из-за эллаговой кислоты, ускоряющей обновление клетов. Фрукт содержат аминокислоты, которые участвуют в выработке коллагена и эластина.

Эксперт напомнила и о пользе жирных сортов рыбы, обогащенные витаминами A и D, микроэлементами, улучшающими кровоток и насыщение клеток кислородом. Также способствует разглаживанию морщин и повышению тонуса кожи и авокадо.