Ответ минздрава о странностях в очереди к стоматологу похож на анекдот

Очередь в детскую стоматологию на улице Калинина в Петрозаводске продолжает «скакать». Родители записывают детей к специалистам и наблюдают за статусом в электронной очереди, гадая, через сколько же попадут на лечение. В региональном минздраве теперь дают другое объяснение ситуации вокруг номерков к стоматологу. Если раньше ведомство говорило про особенности программного продукта и датой записи к конкретному врачу, то теперь извиняется и объясняет просто уходом специалистов по «житейским обстоятельствам». Какой-то грустный анекдот из уст столь ответственного министерства.

Как следует из ответа минздрава Карелии, из стоматологии уволились шесть врачей, которые принимали детей. Итог – изменения в очереди. Что ж, в министерстве надеются, с нетерпением ждут коллег и, как говорят, постоянно ищут специалистов на замену.

«Я не помню, какая была в начале. Но почти за 3 месяца стать только 1152 – это, нет слов, одни маты. Когда дадут номерок? К лету? К осени?»

- пишут в сообществе «Подслушано в Птз».

«2 дня назад был номер 1606. Сегодня проверила – 1826. За это время ребенок останется просто без зубов. Далеко не у всех есть средства на платную стоматологию. Безобразие просто. И да, мы тоже стоим в очереди к любому специалисту, а не конкретному».

«Вчера были в очереди 2200 с чем-то, а сегодня 2500 с небольшим. Больше месяца стоим, а очередь в обратную сторону движется. В очередь стоим не к конкретному врачу, а к любому».

«Хочется задать огромное количество вопросов к руководителям детской стоматологии...Ваши дети, внуки, и тд также встают в очередь на лечение? Записала ребенка через рег.здрав в начале месяца - и вуаля, мы всего-то 3153...Сегодня проверяю запись - 3347. Стесняюсь спросить, каким образом 194 человека просочились? Видимо, придется писать в Министерство здравоохранения РФ, а не Карелии».

«19 ноября наша очередь была – 2707. Сегодня (спустя 3 месяца!) - 787. Очередь общая».

«2 октября встали в очередь на лечение, параллельно записались к гигиенисту (рекомендовано раз в полгода делать чистку), к гигиенисту попали 24 октября 2024г, после приема врача, обнаружила, что с очереди на лечение нас сняли, хотя на тот момент уже нормально так продвинулись, ладно, встали заново. Попали на лечение только сегодня (20.02.25), спустя 4! месяца. Залечили два зуба и еще надо четыре, на лечение которых снова становитесь в очередь... На данный момент стоим в очереди, перед нами 3424 человека...Вопрос к Минздраву и руководству стоматологии: почему такая система, почему нельзя на дальнейшее лечение давать номерки сразу, пока не залечат все зубы? Через 4 месяца количество зубов, нуждающихся в лечении с четырех, увеличится черт знает до скольки и опять, вылечат два, на следующие вставайте в очередь, ждите... это же бесконечная карусель... К врачам (кроме гигиениста) претензий нет, все очень внимательные и доброжелательные».

«Стоим с 31 октября в очереди к любому специалисту, стоим уже 4-е в очереди, за февраль очередь сдвинулась на 1 человека. Вот уж точно пока дождешься своей очереди без зубов останется ребенок. А то, что у вас осталось 2 специалиста, это уже вопрос к вашему руководству и к Министерству здравоохранения! Значит, у вас такие условия (никакие), что никто работать не хочет у вас. Многие специалисты, работающие на Калинина, ушли в частные, значит условия лучше, других объяснений этому безобразию нет!»

В министерстве на это ответили, что врачи имеют право выбирать, где им работать – в государственной или частной организации. А затем написали, что Республиканский стоматологический центр «не теряет надежды пополнить штат новыми специалистами», и рассказали о преимуществах – днях отпуска, оплате проезда к месту отдыха раз в два года, служебное жилье или компенсация части аренды жилья, льготный стаж для досрочной пенсии, карьерный рост, зарплату и социальные выплаты. Правда, конкретизировать размер оплаты врача в детской стоматологии, ведомство не стало.

Один из подписчиков написал, что и к платному специалисту также ждут номерок, но обычно это около двух недель или больше. // фото freepik.com