29 марта 2023, 18:24
Общество

Вопрос о ликвидации «Мемориала» сняли с повестки сессии Петросовета

Скандальную инициативу мэрии обсудили на нескольких комиссиях городского совета, но в итоге проект решения был отозван

Администрация Петрозаводска отозвала проект решения о ликвидации ПМУСП «Мемориал», который должны были рассматривать на сессии Петросовета в пятницу, 31 марта. Эту информацию «Петрозаводск говорит» подтвердили в Петрозаводском городском совете.

В повестке дня на ближайшую сессию вопрос о ликвидации муниципального предприятия по вопросам похоронного дела был девятым, однако теперь его там нет. После 8 вопроса повестки сессии идет сразу 10.

Возможно, на сессии станут известны детали такого решения об отзыве проекта о ликвидации «Мемориала», который рассматривали на нескольких заседаниях комиссий и который привел к оборонительной забастовке сотрудников и обращению профсоюза «Мемориала» в прокуратуру. // фото «Петрозаводск говорит»

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ПМУСП «Мемориал»
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