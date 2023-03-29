Вопрос о ликвидации «Мемориала» сняли с повестки сессии Петросовета

Администрация Петрозаводска отозвала проект решения о ликвидации ПМУСП «Мемориал», который должны были рассматривать на сессии Петросовета в пятницу, 31 марта. Эту информацию «Петрозаводск говорит» подтвердили в Петрозаводском городском совете.

В повестке дня на ближайшую сессию вопрос о ликвидации муниципального предприятия по вопросам похоронного дела был девятым, однако теперь его там нет. После 8 вопроса повестки сессии идет сразу 10.

Возможно, на сессии станут известны детали такого решения об отзыве проекта о ликвидации «Мемориала», который рассматривали на нескольких заседаниях комиссий и который привел к оборонительной забастовке сотрудников и обращению профсоюза «Мемориала» в прокуратуру. // фото «Петрозаводск говорит»