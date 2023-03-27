Уничтожение «Мемориала» может привести к удорожанию погребальных услуг

Обсуждение скандальной ликвидации муниципального предприятия «Мемориал» продолжилось 27 марта на заседании комиссии Петросовета по экономике и финансам.

Представитель администрации столицы Карелии по-прежнему настаивал, что ликвидировать предприятие по вопросам похоронного дела приходится из-за требований антимонопольного законодательства и для граждан ничего не изменится.

Исполняющий обязанности директора предприятия Павел Карпов сказал, что в год «Мемориал» проводит 700 бюджетных похорон.

Руководитель профсоюзной организации «Мемориала», экс-депутат городского совета Дмитрий Данильев убежден, что уничтожение предприятия приведет к ситуации, которая была в Петрозаводске с 2010 по 2019 год. Тогда в рамках гарантированного перечня услуг хоронили только безродных, то есть тела тех, у кого не нашлось ни знакомых, ни родственников, готовых взять на себя расходы на похороны.

Дмитрий Данильев

К тому же Данильев указал, что нет необходимости ликвидировать предприятие, на что указывается в письме ФАС России. Он сказал, что самым безболезненным вариантом была бы реорганизация предприятия «Мемориал». Но на это не хочет идти администрация Петрозаводска.

Бывший директор предприятия «Мемориал» Сергей Бекетов убежден, что ликвидация предприятия обязательно приведет у удорожанию похоронных услуг в Петрозаводске. Он уверен, что это решение противоречит интересам большинства петрозаводчан.

Сергей Бекетов на комиссии 27 марта 2023 года

В итоге два депутата поддержали предложение о ликвидации «Мемориала», а два воздержались.

23 марта сотрудники предприятия объявили оборонительную забастовку. «Мемориал» продолжает работать в обычном режиме, чтобы ситуация не отразилась на петрозаводчанах. 24 марта профсоюз «Мемориала» отправил открытое письмо в адрес прокуратуры. // фото «Петрозаводск говорит»