Сотрудники «Мемориала» обратились в прокуратуру

История с желанием администрации Петрозаводска ликвидировать муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела «Мемориал» продолжает набирать обороты.

Сотрудники 23 марта объявили оборонительную забастовку. Предприятие продолжает работать в обычном режиме, чтобы ситуация не отразилась на петрозаводчанах.

24 марта профсоюз «Мемориала» отправил открытое письмо в адрес прокуратуры Петрозаводска и прокуратуры Карелии. Копия документа имеется в распоряжении нашего издания. При необходимости муниципальные похоронщики готовы идти в суд.

В своем обращении сотрудники просят надзорные органы вынести предупреждение в адрес главы города Владимира Любарского и председателя городского совета Надежды Дрейзис о незаконности решения Петросовета. Также они просят снять с рассмотрения сессии горсовета, запланированной на 31 марта, вопрос о ликвидации «Мемориала» и отменить решение депутатского корпуса, если оно будет принято.

Работники указывают, что у мэрии нет объективных причин для ликвидации предприятия по вопросам похоронного дела. По их словам, чиновники и депутаты не могут наделить статусом специализированной службы иные муниципальные предприятия. Напомним, предположительно функции по гарантированному перечную услуг собираются передать муниципальному учреждению «ЖКХ».

В письме указывается, что мэрия и Петросовет при подготовке решения о ликвидации ПМУСП «Мемориал» неверно толкуют требования федеральных законов.

«Наличие проигнорированной позиции ФАС России, может говорить о том, что депутаты Петрозаводского городского по неустановленным причинам вводятся в заблуждение относительно необходимости ликвидации ПМУСП «Мемориал» из-за вступившего в силу закона»,

- указывают авторы обращения в надзорные органы.

В письме говорится, что у «Мемориала» нет долгов, в том числе по зарплате. Более того второй год подряд предприятие приносит прибыль, 70% которой перечисляет в бюджет столицы Карелии.

Авторы считают, что уничтожение предприятие приведет к увеличению стоимости услуг частных похоронных организаций, монополизации рынка ритуальных услуг.

Пока в городском совете проходят комиссии, на которых рассматриваются вопросы, которые предлагают вынести на очередную сессию. На одной из таких комиссии побывал журналист «Петрозаводск говорит».

24 марта в Петросовете должна была состояться очередная комиссия под председательством Дмитрия Романова. Ожидалось, что на ней дадут слово бывшему депутату Петросовета и бывшему руководителю «Мемориала» Дмитрию Данильеву, который, как ожидалось, мог держать слово от лица профсоюза работников ПМУСП.

Однако комиссия в назначенный день не состоялась, а информация о ней исчезла из графика проведения заседаний постоянных комиссий на сайте Петросовета.

По одной из версий, которая распространяется в местном телеграм-канале, большинство членов комиссии «передумали» на нее приходить, в итоге просто напросто отсутствовал кворум. По другой версии, Романов заболел. О своем недомогании депутат сообщил нашему корреспонденту.

В понедельник 27 марта должна состояться еще одна комиссия, на которой вопрос ликвидации «Мемориала» должен рассматриваться.