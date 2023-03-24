На планерке в мэрии Петрозаводска обсудят работу трудовой инспекции

Глава Петрозаводска Владимир Любарский назвал тему очередной открытой планерки в мэрии города. На ней обсудят работу карельской трудовой инспекции.

На мероприятии выступит главный государственный инспектор труда республики Татьяна Черечукина. Она расскажет об итогах работы своего учреждения за прошлый год.

Планерка традиционно начнется в понедельник в 10 утра. Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»