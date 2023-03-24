Представлены итоги расселения аварийного жилья в Карелии

В Госдуме прошел ежегодный отчет Правительства России. Представил отчет Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Среди тем, затронутых в речи, – улучшение жилищных условий россиян.

Ситуацию подтверждают и данные республиканского Минстроя. За 2022 год в республике удалось расселить 19,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Из 3 823 квартир уже расселили 2 258.

Еще 75 семей уже марте переедут в новый дом в Янишполе. Из оставшихся полутора тысяч еще 1 100 квартир будут представлены в 10 новых домах. 9 из них уже строятся: по два в Сортавале, Петрозаводске и Суоярви, а также по одному в Беломорске, Шуе и Кондопоге. Плюс в апреле начнем строительство дома в Лахденпохье на 28 квартир,

– заявил в соцсетях министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

В ходе выступления Михаила Мишустина стало известно, что в 2022 году по всей стране суммарно возведено 103 млн квадратных метров жилья, что в общей сложности помогло улучшить жилищные условия 3,5 миллиона семей. Всего расселено 193 тысячи человек из 3 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Напомним, что за пять лет Федеральной программы переселения из аварийного жилья в Карелии на сегодняшний момент удалось расселить 99,5 тыс. кв. м.