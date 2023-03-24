Администрация Петрозаводска разъяснила ситуацию с МУП «Мемориал»

Вопросами похоронного дела в столице Карелии занимается муниципальное унитарное специализированное предприятие «Мемориал». В ближайшем будущем этими же вопросами вместо него, как планируется, будет заниматься муниципальное учреждение МУ «ЖКХ». Для горожан ничего не изменится, уверяют в городской администрации. Но почему вообще возникла необходимость таких изменений?

Федеральный закон предписывает

Для начала стоит пояснить, как в целом организована сфера ритуальных услуг у нас в стране. С одной стороны, это конкурентный рынок, где работают в том числе частные компании. С другой стороны, есть гарантированный государством перечень услуг, которые предоставляются бесплатно:

· оформление документов, необходимых для погребения;

· предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

· перевозка тела (останков) умершего на кладбище;

· погребение.

В Петрозаводске гарантированный перечень услуг бесплатно оказывает муниципальное унитарное специализированное предприятие «Мемориал». К его работе у городской администрации претензий нет. Но за последние годы серьезно поменялось федеральное законодательство. Оно предписывает органам местного самоуправления в ближайшие два года, до начала 2025-го, провести ликвидацию или реорганизацию МУПов в тех сферах, где они конкурируют с коммерческими предприятиями. К таким сферам относится и похоронное дело.

Эта планомерная работа ведется давно. В 2019 году было закрыто МУП «Дорожно-эксплуатационное управление», в 2020-м - Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечных услуг. По ликвидации еще пяти МУПов городская администрация обратилась с запросом в ФАС России. Ответы еще не поступили.

Вместо МУПа — муниципальное учреждение

Требования федерального закона надо исполнять. Городская администрация предложила ликвидировать ПМУСП «Мемориал», а его функции передать в МУ «ЖКХ», которое будет наделено статусом специализированной службы. Оно, заверяют в мэрии, будет полностью выполнять все те задачи, которые выполнял «Мемориал».

И всё же тема очень чувствительная, поэтому ее подробно и предметно сейчас рассматривают на всех профильных комиссиях Петросовета. На заседании постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию на вопросы депутатов ответила начальник управления экономики и финансов ЖКХ петрозаводской администрации Елена Орехова. Кратко резюмируем ее ответы.

Не вызовет ли это решение рост расходов на погребение?

Передача функций из МУПа в муниципальное учреждение никак не влияет на стоимость услуг по погребению. Как пояснила Елена Орехова, гарантированный перечень похоронных услуг как был бесплатным для граждан, так и останется. Его стоимость полностью компенсирует государство по тарифам, единым для всей страны. «Самодеятельность» муниципалитетов в этом вопросе невозможна.

Смогут ли родственники усопших, как и прежде, заказывать дополнительные похоронные услуги именно в муниципальном учреждении, а не в частных структурах?

Все остальные услуги — приобретение ритуальных принадлежностей, аренда траурного зала и т. п. — родственники усопших смогут, как это происходит и сейчас, заказать за дополнительную плату. По словам Елены Ореховой, для этого в устав МУ «ЖКХ» внесут изменения, чтобы оно, как и МУП «Мемориал», могло оказывать такие услуги.

То есть опасаться, что достойно проводить усопших в последний путь теперь можно будет только с помощью коммерческих структур, не стоит. Родные и близкие смогут сами решить, воспользоваться ли услугами муниципального учреждения или частного бизнеса.

Не попадет ли муниципальное имущество в частные руки?

Нет. Ответ на этот вопрос вытекает из того, что сказано выше. Все имущество, которое числится на балансе «Мемориала», будет передано сначала в казну города, как того требует процедура. А потом — в МУ «ЖКХ». Это касается в том числе траурного зала на ул. Кирова, 40а. Он также останется в муниципальной собственности.

Что будет с кадрами МУП «Мемориал»?

Пятеро сотрудников перейдут в МУ «ЖКХ». Еще четверым — смотрителям кладбища — предложат перевод в муниципальное казенное учреждение «Ритуал», которое как раз занимается содержанием кладбищ. Еще троим — это административно-управленческий персонал — предложат свободные вакансии в иных муниципальных предприятиях и учреждениях.

Почему пошли по пути ликвидации, а не реорганизации МУП «Мемориал»?

Такая процедура позволит сэкономить около 3 млн рублей из городского бюджета, пояснила Елена Орехова. При ликвидации все выплаты сотрудникам, положенные по трудовому законодательству, предприятие выполнит за счет собственных средств, заработанных на оказании дополнительных услуг. В случае реорганизации эта нагрузка легла бы на городскую казну.

Почему решение принимается сейчас, ведь крайний срок, установленный федеральным законодательством, — 1 января 2025 года?

Елена Орехова объяснила, что работа над выполнением требований федерального законодательства в части МУПов началась не вчера: она идет с 2019 года. В отношении ряда муниципальных унитарных предприятий такие решения уже были приняты и реализованы. Практика показывает, что процедура далеко не простая и длительная, так что решение принимается своевременно.

В городской администрации также пояснили, что до принятия решения было получено письмо ФАС России по вопросу сохранения предприятия. Как следует из ответа контролирующего органа, Федеральный закон № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» не предусматривает конкретной организационно-правовой формы организации для целей выполнения функций специализированной службы по вопросам похоронного дела. Сохранение МУПов возможно на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, только если они обеспечивают жизнедеятельность населения. Но поскольку ПМУСП «Мемориал» не относится к ним, то не попадает под исключение, поэтому было принято решение о его ликвидации.

В итоге, выслушав объяснения представителя горадминистрации, члены комиссии поддержали решение мэрии. Еще раньше его большинством голосов поддержали депутаты из комиссии по транспортному обслуживанию и комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Но окончательно этот вопрос будут решать на сессии 31 марта.