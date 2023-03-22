Передел на рынке ритуальных услуг: возвращается монополия на смерть?

Текст и фото: Антонина Кябелева

На ближайшей сессии Петрозаводского горсовета, которая запланирована на 31 марта, депутаты должны рассмотреть вопрос о ликвидации Петрозаводского муниципального унитарного специализированного предприятия по вопросам похоронного дела (ПМУСП) «Мемориал». Депутаты уже стали рассматривать вопросы грядущей сессии на депутатских комиссиях. Я побывала на первой из них – комиссии по транспортному обслуживанию – и лично убедилась, что большинство депутатов вообще не осознает, к какой катастрофе может привести ликвидация муниципального предприятия. Или искусно делают вид, что не понимают последствий этого шага.

Народным избранникам объяснили, что функции по гарантированному перечную ритуальных услуг будут, предположительно, переданы муниципальному учреждению «ЖКХ», куда смогут перейти четыре сотрудника «Мемориала». Сейчас штатная численность муниципального предприятия составляет 13 человек.

В пояснительной записке сказано, что 8 сотрудников получат выплаты по ликвидации предприятия в общей сумме около 3 миллионов рублей. Муниципальный траурный зал и помещение на улице Анохина, где сейчас расположен «Мемориал», будут переданы в муниципальную казну с последующей передачей их другому предприятию.

Я встретилась с коллективом муниципального предприятия, где мне в деталях открыли истинную подоплеку готовящейся ликвидации и то, как это ударит по карману небогатых петрозаводчан. В своих оценках происходящего сотрудники предприятия были единодушны. Я пообещала, что в статье не буду приводить конкретные фамилии тех, кто откровенно рассказал о происходящем на рынке ритуальных услуг.

Для начала немного «ликбеза». По закону органы местного самоуправления обязаны организовывать специализированные службы по вопросам похоронного дела. Это связано с тем, что именно на местную власть возложены функции по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению за счет бюджета. Именно о сохранении гарантированного перечня услуг речь пошла на заседании депутатской комиссии по транспортному обслуживанию. Депутатам пытались внушить, что с ликвидацией муниципального «Мемориала» для граждан ничего не изменится: дескать, как предоставлялся гарантированный перечень услуг по погребению, так он и будет предоставляться. Но как объяснили специалисты муниципального предприятия, это, мягко говоря, совсем не так.

Оказание гарантированного перечня услуг по погребению подразумевает, что родственник умершего может получить на безвозмездной основе, то есть за счет бюджета, услуги по оформлению необходимых документов, предоставлению и доставке гроба, перевозке тела на кладбище, копке могилы и погребению. Это так называемые социальные похороны, когда у родственников или знакомых просто нет средств на организацию более достойных похорон. В муниципальном предприятии, которое сейчас занимает примерно 20 процентов рынка ритуальных услуг, подтвердили, что к ним в основном идут небогатые петрозаводчане, заинтересованные в проведении скромных похорон.

Гражданин приходит в ПМУСП «Мемориал» на улице Анохина, и прямо здесь ему оформляют все необходимые для проведения погребения документы.

Сейчас у организатора похорон есть возможность выбора – либо получить денежное пособие в размере около 9 тысяч рублей, либо заказать бесплатный и гарантированный государством перечень услуг.

Гражданин может, так сказать, за дополнительную плату заказать плюсом к бесплатным услугам то, что он считает необходимым. Например, обтянуть деревянный гроб тканевым чехлом, приобрести венок, крест с табличкой, заказать прощание в траурном зале, отпевание. Если же гражданин вообще не хочет тратиться на похороны, то ему в последствии сообщают, на каком конкретно участке похоронен покойный, и где находится столбик с табличкой.

По словам работников муниципального предприятия, коммерческие похороны в Петрозаводске сегодня обходятся в среднем в 80-100 тысяч рублей. В муниципальном предприятии аналогичные услуги стоят 30-50 тысяч рублей.

Конечно, если гражданин воспользовался гарантированным перечнем услуг, позволив себе небольшие дополнительными траты, то организация похорон обойдется ему в пределах 15 тысяч рублей.

В «Мемориале» убеждены, что после ликвидации муниципального предприятия в рамках гарантированного перечня услуг будут хоронить только тех, у кого нет ни родственников, ни знакомых, готовых взять на себя миссию по погребению. В среднем в Петрозаводске ежемесячно проходят десять подобных похорон. За такое погребение из бюджета выделяется около 9 тысячи рублей. Понятно, что коммерческим структурам проводить подобные похороны крайне невыгодно. Муниципальное предприятие берет на себя проведение подобных похорон за счет прибыли от предоставления дополнительных услуг.

В «Мемориале» настаивают, что сегодня у предприятия нет никаких долгов. Мало того, предприятие уже второй год работает с прибылью. В прошлом году в городской бюджет было перечислено 2,5 миллиона рублей. Уничтожать предприятие, которое выполняет важнейшую социальную функцию, не позволяя разорять и без того небогатых людей, да еще приносит в казну дополнительные средства, - внешне это выглядит как полное безумие.

Самое печальное, что Петрозаводск через все это уже проходил. Несколько лет в городе фактически не работал муниципальный траурный зал. Мало того, диспетчер муниципального предприятия «Мемориал», у которого без посредников можно было заказать место под захоронение, копку могил и доставку гроба на кладбище, находилась в служебном помещении коммерческой фирмы на улице Джержинского, 41.

Пробиться к ней можно было только после того, как убитого горем гражданина уже «обработали» сотрудники похоронных агентств. Стоит ли говорить, что существовавшая на рынке ритуальных услуг монополия коммерческих структур позволяла по максимуму «выжимать» из несчастных родственников деньги на похороны.

С огромным трудом при активной поддержке со стороны карельского УФАС и прокуратуры в Петрозаводске все же возобновили работу муниципального траурного зала. Антимонопольное ведомство отбило активные попытки передать в частные руки городские кладбища и навело порядок в деятельности государственного Бюро судебно-медицинских экспертиз. Очевидно, что ликвидация муниципального предприятия «Мемориал» вернет рынок ритуальных услуг в состояние, когда частный бизнес вновь обретет возможность «доить» петрозаводчан без оглядки.

Четыре ставки, которые администрация города планирует передать в муниципальное учреждение «ЖКХ» - это смотрители городских кладбищ. Кстати, это подтвердила представитель администрации на заседании депутатской комиссии. В «Мемориале» рассказали, что под сокращение попадают и приемщик заказов на похороны, и комплектовщик заказов. Это лишь подтверждает, что работу по предоставлению гарантированного перечня услуг планируют свести к погребению «бесхозных» тел. Людям, у которых нет денег на пышные похороны, просто некуда будет физически прийти, чтобы воспользоваться гарантированным перечнем услуг по погребению.

Сотрудники муниципального предприятия рассказали, что в Петрозаводске остро стоит вопрос со свободными местами на кладбище. Уже выделены средства для увеличения мест захоронения. В планах администрации строительство крематория в районе Сулажгорского кладбища. После того, как крематорий будет построен, возникнет вопрос, кому его отдать в управление. Если не будет муниципального предприятия «Мемориал», то единственный выход – предоставить управление крематорием, построенным за бюджетные деньги, коммерческой компании. Она будет предоставлять услуги, естественно, на платной основе. Сотрудники «Мемориала» предположили, что спешная ликвидация их предприятия может быть связана с желанием освободить пространство для близких к руководству администрации бизнесменов, которым останется только «снимать сливки» с возведенного за бюджетных счет объекта.

И, конечно, уничтожение муниципального «Мемориала» добавит заказов частным похоронным компаниям. К тому же это позволит серьезно поднять стоимость ритуальных услуг, так как сдерживать цены будет уже некому. Достаточно привести простой пример. Представьте, какие цены могли бы «зарядить» частные перевозчики, если бы в городе не было муниципальных троллейбусов. Отсутствие реальной конкуренции на рынке ритуальных услуг обернется серьезным ударом по небогатым семьям. А учитывая нынешнюю ситуацию с экономикой, удар будет тем сокрушительнее. «Это будут бедные люди, у которых нет денег. На похороны им придется брать кредиты в банке», - заметила одна из сотрудниц предприятия.

Первыми, уверены в «Мемориале», пострадают те, кто заключил с муниципальным предприятием прижизненные договоры на погребение. Таких договоров порядка пятисот. Суть их заключается в том, что граждане, а это в основном те, у кого нет родственников, заранее вносят определенную сумму, чтобы после их смерти похоронами занялось муниципальное предприятие.

В договоре зафиксировано, что цена не индексируется. Львиная доля таких договоров была заключено в 2007 году. Понятно, что с тех пор стоимость похорон выросла в несколько раз. Но муниципальное предприятие за счет своей прибыли продолжает исполнять свои обязательства. В среднем приходится порядка десяти таких похорон в год.

В «Мемориале» сомневаются, что после ликвидации предприятия выполнение ранее заключенных договоров будет возможно.

А теперь вернемся к главному вопросу: что за мотивы заставляют петрозаводскую администрацию ликвидировать успешно работающее предприятие, выполняющее важнейшую социальную функцию? Формально в администрации ссылаются на антимонопольное законодательство, требующее до 2025 года ликвидировать или реорганизовать муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции. Самое поразительное в этой аргументации состоит в том, что делать этого петрозаводской администрации как раз не нужно.

Еще в январе 2022 года из ФАС России в адрес администрации пришло разъяснение, где черным по белому зафиксировано, что требование закона о конкуренции в данном случае на специализированное предприятие по вопросам похоронного дела не распространяется. И что же происходит дальше? А дальше администрация, вопреки разъяснению антимонопольного ведомства, пытается ликвидировать предприятия, прикрываясь законом о защите конкуренции.

Очевидно, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский не может не иметь отношения к решению о ликвидации муниципального предприятия «Мемориал». Это означает, что на нем персонально лежит ответственность за то, что петрозаводчане фактически могут лишиться возможности провести скромные похороны своих родных. В случае ликвидации муниципального предприятия именно Любарский как высшее должностное лицо города будет повинен в том, что частные компании будут с удвоенным рвением разорять небогатых горожан, у которых просто не останется выбора. Главе Петрозаводске сегодня нужно решить, какие интересы ему ближе: открыть для местных бизнесменов новые горизонты для извлечения прибыли или оставить возможность для горожан провести социальные похороны. Если Любарский публично заявит, что интересы предпринимателей ему все же дороже, то это будет хотя бы честно…