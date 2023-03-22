Стало известно, когда на Кукковке построят новую поликлинику

В Петрозаводске в двух районах обещают построить новые медицинские учреждения. В частности, в Соломенном врачебную амбулаторию, которая будет филиалом поликлиники №3, обещают сдать в декабре 2023 года. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На Кукковке также должна появиться поликлиника для взрослых. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Объект будут строить на пустыре на улице Ровио, рядом с торговым центром. Начальная стоимость объекта оценивалась в 774 млн рублей.

Карельская компания должна разработать ПСД и получить положительное заключение государственной экспертизы проекта и результатов инженерных изысканий до 1 июня 2023 года. По словам министра, завершить стройку должны до декабря 2025 года.

Также в этом году региональный Минздрав планирует приобрести девять фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебных амбулаторий. В частности, ФАПЫ должны будут появиться в Лоухском районе в поселках Сосновый и Энгозеро; в Кемском районе – в Куземе и Панозере; в Новом Машезере, Вирандозере и Колежме в Беломорском районе; в Кедрозере в Кондопожском районе; в Лахколампи в Суоярвском округе. Врачебные амбулатории должны будут появиться в Лоухском районе и в карельской столице. // фото «Петрозаводск говорит»