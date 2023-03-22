Мужчина в Кеми купил плохой пылесос и отсудил моральную компенсацию

Житель Кеми купил в магазине пылесос, но дома обнаружил в его работе недостатки. Мужчина вернул прибор и хотел получить уплаченные за него деньги обратно. В итоге с продавцов взыскали больше, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Товар в магазине забрали, но деньги не вернули. Тогда покупатель подал в мировой суд иск и потребовал заплатить неустойку в сумме 29 990 рублей. Он также просил компенсировать ему моральный вред - 3000 рублей.

Истец также попросил оштрафовать магазин за то, что его требования не удовлетворили добровольно – на 32 740 рублей. Еще одним пунктом иска было возмещение ответчиком затрат на услуги юриста.

Суд частично удовлетворил иск: взыскал стоимость товара, неустойку в сумме 15 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 500 рублей и штраф - 24 495 рублей. Также с магазина взыскали судебные расходы.

Однако недовольный клиент обжаловал решение и попросил выплатить большую сумму неустойки и морального вреда.

Апелляционный суд изменил решение мирового судьи, увеличив неустойку до 15 510 рублей, а компенсацию морального вреда - до 3000 рублей. Однако при этом исключил из штрафа магазина расходы на оплату услуг юриста. // фото: pressfoto / freepik.com