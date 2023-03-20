«Мемориал» собираются ликвидировать в Петрозаводске

20 марта на комиссии Петросовета по транспортному обслуживанию петрозаводские депутаты обсудили вопрос о ликвидации муниципального предприятия «Мемориал», которое занимается предоставлением ритуальных услуг.

По данным городской администрации, на рынке ритуальных услуг «Мемориал» сегодня занимает 20 процентов. К тому же оно занимается предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению, то есть осуществляет бесплатное захоронение в случаях, когда у родственников нет на это средств.

В администрации Петрозаводска предлагают после ликвидации «Мемориала» передать функции по гарантированному перечню услуг другому муниципальному учреждению «Муниципальное учреждение ЖКХ». В него же на работу должны перейти 4 сотрудника «Мемориала». Сейчас в «Мемориале» 14 штатных единиц.

Депутаты спросили, не приведет ли ликвидация муниципального предприятия к монополизации похоронного рынка и росту цен на ритуальные услуги.

Внятного ответа депутаты не услышали. В администрации столицы Карелии настаивают, что обязаны выполнить требования антимонопольного законодательства, которое предписывает муниципальным образованиям ликвидировать или реорганизовать муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции.

Теоретически ликвидировать такие предприятия можно до 2025 года. Но в Петрозаводске с ликвидацией «Мемориала» явно торопятся и хотят завершить эту процедуру уже в этом году. Большинство депутатов поддержало это предложение. Против высказалась только Наталья Захарчук.