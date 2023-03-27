Жена мобилизованного получила средства на организацию салона красоты

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович посетил обновленный центр занятости на ул. Кирова, 25 в Петрозаводске. Об этом он рассказал на своей страничке в соцсети.

Спикер отметил современную модель кадрового многофункционального центра: просторные помещения, современное оборудование, электронная очередь. Изменилось все не только по форме, но и по содержанию: соискателю не просто подберут работу, а помогут правильно составить резюме, проведут тестирование профессиональных навыков, подскажут, как составить бизнес-план и открыть свой бизнес, отправят на обучение или переподготовку.

К 2024 году планируется модернизировать центры занятости в районах республики в рамках нацпроекта «Демография», рассказала начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Евгеньевна Фролова.

Один из важнейших вопросов - оказание помощи в поиске работы, переобучении участникам спецоперации и членам их семей. Таких обращений поступило 29. К каждому – индивидуальный подход, 7 граждан уже трудоустроены.

Отмечу, что в Карелии родственники военнослужащих, зарегистрированные в качестве безработных, могут получить повышенную единовременную помощь в 300 тысяч рублей на открытие собственного дела. Например, в Муезерском районе супруга мобилизованного получила эти средства на организацию салона красоты,

- пишет Шандалолвич.

Он также добавил, что на заседании Законодательного собрания Карелии в марте депутаты предусмотрели дополнительно 63 млн рублей на поддержку занятости в республике. Также с 90 до 106 млн рублей увеличены средства помощи на открытие собственного дела. Дополнительно выделены средства на привлечение квалифицированных работников в организации республики, меры поддержки по трудоустройству инвалидов, подростков, выпускников без опыта работы и др. Подробнее – в видео.