Самолеты свяжут Петрозаводск с Ингушетией

Новый авиарейс свяжет Петрозаводск и столицу Ингушетии - город Магас. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

С сегодняшнего дня открыта продажа билетов по этому направлению. Первый рейс состоится 8 июня. Самолет вылетает из Петрозаводска в 8:15 и прибывает в Магас в 12:10. Из Ингушетии рейс отправляется в 13:00 и прибывает в наш город в 16:55.

Перевозки будут осуществляться на самолетах «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Северсталь». Рейсы будут выполняться в течение лета по четвергам один раз в неделю. // Фото: freepik.com