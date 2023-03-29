Линию сортировки мусора откроют в Петрозаводске

На улице Зайцева в столице Карелии заработает первая линия сортировки мусора. Ее откроют в четверг, 30 марта.

Одновременно с этим в Петрозаводске устанавливают желтые контейнеры для сбора вторсырья. В них нужно выбрасывать пластик, макулатуру, стекло, металл, тетрапак. Все прочее – в баки другого цвета.

До конца недели в городе установят первые 500 из 1200 желтых емкостей. Еще 1350 контейнеров установят в районах Карелии.

В марте Карелия приступила к внедрению двухпоточной системы разделения отходов. Ввод объекта сортировки отходов даст возможность использовать вторсырье и позволит сократить объемы захоронения отходов.