Владельцы льготных земельных участков жалуются на бездорожье

Побывали на четвертом километре Лососинского шоссе — там, где в 2013 году чиновники «нарезали» участки многодетным семьям и инвалидам. Нарезать-то нарезали, а вот про инфраструктуру забыли. Уже 6 лет «счастливые» собственники не могут там ничего построить.

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