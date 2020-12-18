«Рускеальский экспресс» получил престижную премию

Холдинг «РЖД» получил приз премии «Лучшее для России. Развитие регионов» за поезд «Рускеальский экспресс». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Карельский ретропоезд признан лучшим проектом развития железнодорожного туризма в стране.

«Рускеальский экспресс» был запущен 1 июня 2019 года. На сегодня это единственный ежедневный поезд в России на паровозной тяге. В «РЖД» отмечают, что поезд пользуется популярностью - с начала работы на нем прокатились уже 117 тысяч пассажиров.

Ретропоезд № 921/922 «Рускеальский экспресс» отправляется от станции Сортавала в 10:40 и прибывает в горный парк «Рускеала» в 11:50. Из Рускеалы поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35. График движения состыкован с «Ласточкой», курсирующей между Сортавалой и Петербургом. Фото russos.ru