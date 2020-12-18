В «РКС» поздравили с наступающим Новым годом детей Заозерской школы

Уже несколько лет подряд Молодежный совет «РКС-Петрозаводск» в рамках проекта «Новогоднее чудо» организует праздник для младшеклассников «Заозерской общеобразовательной школы №10».

Среди учеников школы есть дети из малоимущих и социально неблагополучных семей, сироты. Сотрудники «РКС-Петрозаводск» рады подарим этим детям внимание, которое им так необходимо, и, конечно же, сказку: весь коллектив «РКС-Петрозаводск» собирает подарки для ребят, а Молодежный совет устраивает целое интерактивное представление для учеников младших классов.

Ребята вместе с Дедушкой Морозом и другими сказочными героями играют в шарады, собирают пазлы, соревнуются в меткости, ловкости и, разумеется, получают заслуженные подарки. К сожалению, в этом году из-за запрета на массовые мероприятия, сказочные герои в гости к ребятам не пришли, но без подарков Молодежный совет детей не оставил.

Для младших классов сотрудники «РКС-Петрозаводск» собрали сладкие подарочные наборы, и Молодежный Совет передал их в Заозерскую школу. 18 декабря ребята уйдут на новогодние каникулы с соответствующим настроением – пусть этот Новый год будет особенным, камерным, но Дед Мороз и «РКС-Петрозаводск» про детей не забыли и передали им «сладкий» привет!