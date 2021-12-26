В управлении Росреестра предупреждают об уголовной ответственности

Текст и фото: Антонина Кябелева

Проблемы, связанные с выделением земельных участков, приватизацией прибрежных зон карельских озер и рек, изменением назначения рекреационных территорий с целью их коммерческого освоения, часто приводят к серьезным социальным конфликтам.

Почти год длится противостояние жителей вепсской деревни Каскесручей попыткам застроить берег Онежского озера. Несколько лет в местечке Хутор граждане пытались отстоять земли лесного фонда. Петрозаводчане едва не лишилась части парка Защитников города на Кукковке, так как коммерческая фирма ухитрилась оформить пешеходные тропинки в собственность, представив их как объект капитального строительства.

Можно долго перечислять подобные «сюрпризы», информация о которых «всплыла» на поверхность и стала предметом общественного обсуждения.

Наверняка, еще больше подобных историй скрыто от наших глаз. Все они, как правило, не проходят без участия управления Росреестра по Республике Карелия. Ведь прежде чем получить право распоряжаться земельным участком, необходимо оформить его в собственность или заключить договор аренды.

Руководитель карельского управления Росреестра Анна Кондратьева согласилась ответить на наши вопросы.

- Анна Михайловна, в деревне Каскесручей возникла конфликтная ситуация из-за застройки берега Онежского озера. Местные жители сомневаются в законности строительства объекта, под который уже вырыт и залит бетоном котлован. Недавно госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору РК на участке с кадастровым номером 10:22:0030201:143 выявил самовольную постройку. Этот участок уже приватизирован. И к приватизации тоже возникли вопросы, так как договор купли продажи был оформлен минимуществом на том основании, что на участке был построен объект капитального строительства. В реальности, что также подтверждено в ходе проверок, на участке находится объект некапитального строительства. Фактически речь идет о том, что земельный участок был приватизирован незаконно. Какую роль в данной истории играет управление Росреестра, зарегистрировавшее право собственности на этот участок? Кто должен нести ответственность за подобные действия? Что в этой ситуации должны предпринять органы власти, чтобы восстановить законность?

- В феврале 2021 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 10:22:0030201:265, расположенном на земельном участке 10:22:0030201:143. На тот момент земельный участок находился в аренде у физического лица. Законодательство позволяет поставить объект недвижимости, созданный на участке, предоставленном для дачного хозяйства, на кадастровый учет и зарегистрировать права на него только на основании документа на землю и технического плана объекта недвижимости. Подготовка технического плана относится к компетенции кадастрового инженера. В федеральном законе от 24 июля 2007 года № 221 «О кадастровой деятельности» указано, что если строение не является объектом недвижимости, кадастровый инженер обязан отказаться от выполнения кадастровых работ.

Кадастровый инженер несет ответственность за недостоверность сведений технического плана, на основании которого в ЕГРН вносятся сведения об объектах недвижимости. Действующее законодательство предусматривает гражданскую, административную и уголовную ответственность за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план.

При осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управлением проводится правовая экспертиза документов.

Земельный участок с кадастровым номером 10:22:0030201:143 расположен в водоохранной зоне Онежского озера, однако за пределами береговой полосы водного объекта, в связи с чем приватизация указанного земельного участка возможна.

Зарегистрированное в ЕГРН право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Наличие права собственности на объект недвижимости позволяет собственнику такого объекта приобрести в собственность земельный участок. Решение о предоставлении земельного участка в собственность принимается министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия.

В сложившейся ситуации необходимо оспаривать зарегистрированное право собственности как на земельный участок, так и на созданный на нем объект в судебном порядке.

Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов.

В случаях, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом РФ, другими федеральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Так, например, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Необходимо отметить, что решение вопросов о квалификации действий и наличии в них признаков преступления относится к компетенции правоохранительных органов.

- Не секрет, что в Карелии широко применяется практика возведения объектов некапитального строительства, чтобы под этим предлогом оформить землю в собственность и перепродать по высокой цене. Скупкой интересных земельных участков в Карелии профессионально занимаются одни и те же лица. В результате обычные граждане, у которых нет серьезных денежных средств, оказываются отрезанными от возможности получить землю и построить дом. Каким образом с этим явлением можно бороться?

- В соответствии с законодательством управление осуществляет государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на основании документов, подтверждающих, что созданный объект является объектом недвижимого имущества. Такие документы готовит кадастровый инженер. Управление не наделено полномочиями выезда на местность для выявления наличия или отсутствия объекта недвижимости на земельном участке, а также соответствия созданного объекта недвижимости признакам объекта недвижимого имущества.

Необходимо помнить, что одним из принципов гражданского законодательства является добросовестность участников гражданских правоотношений при осуществлении прав и исполнении обязанностей.

Таким образом, сами граждане, создающие некапитальные строения на земельных участках с целью дальнейшего приобретения земельного участка в собственность без проведения торгов, а также кадастровые инженеры, выполняющие кадастровые работы и подготавливающие технические планы объектов недвижимости, должны осознавать, что совершаемые ими действия могут повлечь установленную законом ответственность.

В случае необходимости управление всегда оказывает правовую помощь гражданам по вопросам, относящимся к нашей компетенции, если заявители сообщают о нарушении своих прав. Необходимо отметить, что решение вопросов о квалификации действий и наличии в них признаков преступления относится к компетенции правоохранительных органов.

- Скандальная история связана с земельным участком с кадастровым номером 10:01:0160102:1183, расположенным в Петрозаводске в границах парка Защитников города. Как получилось, что засыпанные гравием дорожки Росреестр зарегистрировал как объекты капитального строительства, принадлежащие ООО «Луч»?

- Относительно регистрации права собственности на пешеходные дорожки, созданные на земельном участке с кадастровым номером 10:01:0160102:1183, как на объекты капитального строительства могу сообщить, что кадастровый учет и регистрация права собственности на пешеходные дорожки были осуществлены на основании технического плана объекта недвижимости, подготовленного кадастровым инженером, и договора аренды лесного участка. Таким образом, созданные пешеходные дорожки были отнесены кадастровым инженером к объектам недвижимости.

В настоящее время сведения о вышеназванных объектах исключены из ЕГРН.

- Немало случаев, когда гражданам удается приватизировать земельные участки, попадающие в 20-метровую береговую зону. К примеру, в Шуе на улице Сплавная сразу несколько участков в береговой полосе оформлены в собственность. В управлении Росреестра подобные факты объясняют недобросовестностью кадастровых инженеров и отсутствием в Росреестре координат береговых полос. Почему до сих пор в Карелии не определены координаты береговых полос у большинства водоемов? Не кажется ли вам, что подобная ситуация выгодна для реализации «серых схем», связанных с незаконной приватизацией берегов рек и озер?

- Вопросы, связанные с установлением местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, относятся к компетенции министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского бассейнового водного управления.

Согласно федеральному закону от 13 июля 2015 года № 218 «О государственной регистрации недвижимости» органы государственной власти обязаны направлять в орган регистрации прав (филиал Кадастровой палаты) документы для внесения сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений об установлении, изменении или о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территорий (в том числе водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых линиях).

Сведения о зонах с особыми условиями использования незамедлительно вносятся органом регистрации прав в ЕГРН при поступлении соответствующих документов в порядке межведомственного взаимодействия.

В ЕГРН уже содержатся сведения более чем о 7000 таких зон.