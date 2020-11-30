В Петрозаводске парк Защитников города хотят застроить многоэтажками

Текст и фото: Антонина Кябелева

В настоящее время в Петрозаводске продолжается подготовка нового Генерального плана города. Проект разрабатывает крупная московская компания АО «Союздорпроект». От того, какой документ мы получим в итоге, зависит будущий облик карельской столицы. У нас есть веские основания полагать, что пока проект генплана представляет серьезную угрозу для социальных объектов и парковых зон, которых мы можем лишиться.

В документе немало «минных полей», которые, если их вовремя не обезвредить, могут слишком дорого стоить петрозаводчанам. Мы расскажет только об одной из зон «повышенной турбулентности», расположенной в микрорайоне Кукковка - парке Защитников города. Судя по тому, что нам удалось узнать, этому парку требуется срочная защита: щупальца пока неназванных застройщиков явно готовят благодатную почву для уничтожения зеленой зоны под очередной жилой микрорайон.

В этой истории странно все. Пытаясь в ней разобраться, я то и дело ловила себя на мысли, что столкнулась с хорошо подготовленной операцией, в которой, как мне кажется, не обошлось без серьезного административного ресурса.

Начнем с того, что разработка генплана Петрозаводска заинтересовала крупный московский проектный институт. Уставной капитал АО «Союздорпроект» составляет 7,8 миллиона рублей, а чистая прибыль института в 2019 года составила больше 100 миллионов рублей.

Тем не менее, контракт на разработку изменений в Генплан Петрозаводска стоимостью в 370 тысяч рублей показался московскому проектному гиганту весьма привлекательным. Муниципальный контракт был заключен в октябре 2019 года, а представить готовый документ АО «Союздорпроект» обещало не позднее 2 ноября 2020 года. Документ до сих пор не готов. У петрозаводской администрации возникло немало претензий к проекту, которые подрядчик должен исправить. Но вот незадача: далеко не все замечания со стороны заказчика поддаются добровольному исправлению.

Земельный участок с кадастровым номером 10:01:0160102:1183 – одна из спорных территорий. Этот участок расположен в границах парка Защитников города на Кукковке недалеко от гипермаркета «Лента». Площадь участка 24,74 гектара. Согласно документам, это защитные леса Прионежского лесничества.

В 2018 году министерство природных ресурсов и экологии РК провело аукцион, предложив взять 24,74 гектара защитных лесов в аренду на 20 лет для осуществления рекреационной деятельности. Аукцион был признан несостоявшимся, так как поучаствовать в нем пожелало только ООО «Луч».

С единственным заявителем, фирмой «Луч», министерство заключило договор аренды на 20 лет. Арендная плата составила чуть больше 1,2 миллиона рублей в год.

Итак, в теории мы имеем лесной участок, который фирма взяла в аренду исключительно под цели рекреации. Здесь можно обустраивать пешеходные дорожки, устанавливать скамейки, урны, фонари уличного освещения, создавать зоны отдыха, в общем, делать все, чтобы горожанам было приятно гулять по парку в любое время суток.

Самое время обратиться к проекту генплана, которую предложил петрозаводской администрации столичный институт. В нем земельный участок с кадастровым номером 10:01:0160102:1183 неожиданно изменил вид разрешенного использования.

Вместо рекреации значится совсем другая зона - «Многоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Другими словами, АО «Союздорпроект» предложило «собственное прочтение» будущего карельской столицы. Как подтвердили в петрозаводской администрации, подобное проектное решение мэрию Петрозаводска не устроило, и в адрес заказчика были направлено замечание с требованием доработать документ. Интересно, что подобное требование за подписью заместителя главы администрации Петрозаводска Евгения Перова направлялось в адрес исполнителя еще в апреле 2020 года. Среди прочих замечаний предлагалось учесть, что спорный земельный участок входит в границы парка Защитников города, и есть сведения о наличии на данной территории братских захоронений. Но АО «Союздорпроект» до сих пор не внесло требуемых заказчиком изменений в проект генплана.

Тем временем ООО «Луч» приступило к рекреационной деятельности. Мы решили своими глазами посмотреть, что происходит в лесопарковой зоне разрастающегося микрорайона Петрозаводска.

Несмотря на хмурое ноябрьское утро и будний день, в парке Защитников города то и дело встречались прогуливающиеся горожане. Одни выгуливали четвероногих питомцев, другие себя.

Самым оживленным местом оказался родник, вокруг которого образовалась небольшая очередь. Живущая неподалеку пенсионерка, представившаяся Валентиной, рассказала, что воду в роднике местные жители сдавали на экспертизу.

- Она оказалась не хуже, чем в Ужесельге. Правда, за экспертиза оказалась недешевой, пришлось деньги собирать,

- объяснила женщина, возвращающаяся домой с канистрой воды.

Для того чтобы к роднику было удобно ходить в любую погоду, местные жители за собственные деньги и своими силами лет пять назад соорудили деревянный настил. Он до сих пор неплохо сохранился. Как рассказали стоящие за водой мужчины, местные бабульки строго следят, чтобы путь к источнику был исправном состоянии. Там, где деревянные доски выходят из строя, их тут же меняют на новые.

Несмотря на осеннюю распутицу, по народной тропе до родника можно добраться, не запачкав обувь. Вдоль деревянного настила встречались самодельные скамейки, столики, кормушки для птиц. На деревянном стенде одиноко висел плакат, призывающий сохранять в парке чистоту.

Помимо стихийного народного творчества, на территории парка появились и свежие «рекреационные следы» от фирмы «Луч». Следы, прямо скажем, безобразные. Неровные пешеходами тропинки были небрежно засыпаны гравием. Выглядели они как «рекреационная бутафория», возникшая с какой-то иной, не имеющей отношения к созданию комфортной среды, целью. Рядом с ними виднелись свежевырытые ямы, не исключено, что под будущие фонари. Хотя в этой истории сложно за что-то поручиться.

Дело в том, что припорошенные гравием тропинки, согласно данным Росреестра, являются объектами капитального строительства, имеют свой кадастровый номер и зарегистрированы как объекты недвижимости, которые принадлежат ООО «Луч». Лихо, не правда ли? Но вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что в Карелии объектом капитального строительства можно стать еще до появления на свет.

24 августа 2020 года специалисты ООО «Консалтинговая компания «Кронос-Карелия» произвели осмотр спорного земельного участка, с тем чтобы установить, что за пешеходные дорожки, оформленные на праве собственности, появились в парке. Судя по публичной кадастровой карте Росреестра, сегодня дорожки охватывают весь земельный участок. В августе на кадастр было поставлено два объекта. Первая пешеходная дорожка, как следует из официальных данных, - с мягким покрытием имеет кадастровый номер 10:01:0160102:4322. При осмотре данного сооружения было установлено, что это тропинка, отсыпанная гравийно-песчаной смесью.

- При устройстве дорожки выемка грунта и подготовка земляного основания не выполнена, бордюрный камень для укрепления края дорожки отсутствует, также отсутствует геотекстиль, на который должен насыпаться гравий и сверху утрамбованная песчаная подушка высотой 10-15 см,

- сказано в акте осмотра.

Другими словами, пешеходная дорожка с мягким покрытием больше похожа на лесную тропинку, посыпанную гравием.

Со вторым объектом – пешеходной дорожкой с мягким покрытием с кадастровым номером 10:01:0160102:4327 - и вовсе казус вышел. Этого объекта недвижимости, официального зарегистрированного в Росреестре, специалисты ООО «Кронос» 24 августа вообще не обнаружили. В ноябре дорожку можно отыскать по следам гравия. Но внешне она сохранила все тот же небрежный вид сделанной наспех халтуры. Как минимум, на объект капитального строительства дорожки совсем не похожи.

В прокуратуру Карелии была направлена жалоба, в которой указывалось на данный факт. Логично было бы предположить, что в прокуратуре заинтересуются, каким образом несуществующую дорожку могли оформить в собственность ООО «Луч», и что это за фантастические объекты капитального строительства возникают на территории лесного фонда. Вместо этого жалоба была перенаправлена в адрес арендодателя, откуда поступил ответ за подписью министра природных ресурсов и экологии РК Алексея Щепина.

В письме сказано, что в соответствии с проектом освоения лесов ООО «Луч» планирует на арендованном участке установить информационный щит, фонари, наземные туалетные кабины, урны, скамейки, осуществить строительство пешеходных дорожек с мягким покрытием.

Ссылаясь на Лесной кодекс РФ, Алексей Щепин поясняет, что «при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение некапитальных строений, сооружений на лесных участках и осуществление их благоустройства».

Стоп! Получается какой-то бред. Если верить министру, то все объекты, которые ООО «Луч» может возвести на лесном участке, должны относиться к некапитальным строениям. А если верить Росреестру, то ООО «Луч» построило и оформило в собственность объекты капитального строительства. Откровенно говоря, в данном случае лучше вообще ничему не верить.

Объект капитального строительства

Ведь если арендатор построил что-то капитальное, то он нарушил Лесной кодекс, и министр Щепин должен такого арендатора, как минимум, наказать. Появление на лесном участке объектов капитального строительства, которые к тому же еще и в собственность ухитрились оформить, это, как мне кажется, скандал. С другой стороны, если лесные тропинки, посыпанные гравием, не являются капитальными сооружениями, то как тогда их оформили в собственность? Все просто: если тропинки – объекты капитального строительства, то арендатор нарушил Лесной кодекс РФ и обязан восстановить природу. А если дорожки не являются объектами капитального строительства, то на них не может быть оформлено право собственности. Но в таком случае, что за чудеса происходят с лесным участком, за которым обязано внимательно следить министерство природных ресурсов и экологии РК?

С моей точки зрения, искать ответы на подобные вопросы все же должны правоохранительные органы. Тем более, что все документы в открытом доступе – достаточно только нужную клавишу на компьютере нажать.

Осталось только понять, к чему вся эта заваруха с «мягким покрытием» ООО «Луч»? Фирма работает с апреля 2017 года. Единственным учредителем и директором данной микроорганизации является Никита Челейчук. У него есть еще четыре компании, три из которых, как и фирма «Луч», занимаются строительством жилых и нежилых зданий. Выскажу предположение, почему фирма «Луч» вдруг прониклась рекреационной деятельностью.

Предположим, АО «Союздорпроект» продавит тот вариант генплана, в котором арендованный ООО «Луч» участок будет отнесен к зоне многоэтажной жилой застройки. И тут выяснится, что аккуратненько на этом участке у компании «Луч» несколько официально оформленных объектов капитального строительства, тех самых пешеходных дорожек.

А дальше совсем просто. Находим статью 39.3 Земельного кодекса РФ и узнаем, что без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, продаются собственникам расположенных на них зданий и сооружений. Другими словами, ООО «Луч», оформившее в собственность пешеходные дорожки в парке Защитников города, имеет реальный шанс выкупить этот участок в собственность и вместо рекреационной зоны с родником и парком возвести на братских захоронениях новый жилой микрорайон. Повторюсь, для этого нужно, чтобы в генплане этот участок поменял вид разрешенного использования, а правоохранительные органы накрепко «закрыли глаза» на метаморфозы с лесным участком.

К сожалению, потеря родника и лесопарковой зоны, ставшей для жителей Кукковки традиционным местом прогулок, не единственная опасность, которая настойчиво закладывается в проект нового генплана. Но об этом мы расскажем в самое ближайшее время.