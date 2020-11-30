Требуются контролеры и переписчики для проведения переписи населения

Карельские статистики приглашают поработать совершеннолетних жителей республики, располагающих свободным временем, умеющих общаться с людьми и готовых участвовать во всероссийской переписи населения в качестве контролеров или счетчиков, сообщает Карелиястат.

Контролеры набираются с 15 марта по 11 мая 2021 года, а переписчики – с 1 апреля по 30 апреля 2021 года. Денежное вознаграждение контролеров составит 20 тысяч рублей в месяц, переписчиков – 18 тысяч. Перепись − это не только возможность заработать, но и пообщаться с самыми разными людьми и получить интересный опыт.

Кандидатов внесут в специальную базу данных как потенциальных участников переписной кампании. В марте 2021 года вам позвонят и спросят, хотите ли вы все еще работать.

Предстоящая в апреле 2021 года перепись станет первой цифровой, поэтому особое внимание при подготовке кадров уделяется владению компьютерной техникой. Переписчики пройдут небольшое обучение, а затем приступят к своим обязанностям.

По вопросам трудоустройства обращаться к уполномоченным по переписи населения в городских округах и муниципальных районах республики ежедневно (кроме выходных) с 10.00 ч. − 15.00 ч.

г. Петрозаводск – 8 921 013 16 54

г. Костомукша – 8 921 222 13 43

Беломорский район – 8 921 522 74 99

Калевальский район – 8 921 522 76 58

Кемский район – 8 921 522 75 23

Кондопожский район – 8 921 013 17 24

Лахденпохский район – 8 921 525 81 56

Лоухский район – 8 921 522 75 29

Медвежьегорский район – 8 921 522 74 87

Муезерский район – 8 921 522 75 62

Олонецкий район – 8 921 803 88 90

Питкярантский район – 8 921 015 73 18

Прионежский район – 8 921 015 47 89

Пряжинский район – 8 921 223 54 90

Пудожский район – 8 921 522 74 97

Сегежский район – 8 921 015 40 38

Сортавальский район – 8 921 221 10 44

Суоярвский район – 8 921 522 73 51

Для справок: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31, каб. 423. Тел. 8 921 522 73 32

E-mail: P10_mail@gks.ru

Изображения с сайта gov.karelia.ru