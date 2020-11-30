Требуются контролеры и переписчики для проведения переписи населения
Карельские статистики приглашают поработать совершеннолетних жителей республики, располагающих свободным временем, умеющих общаться с людьми и готовых участвовать во всероссийской переписи населения в качестве контролеров или счетчиков, сообщает Карелиястат.
Контролеры набираются с 15 марта по 11 мая 2021 года, а переписчики – с 1 апреля по 30 апреля 2021 года. Денежное вознаграждение контролеров составит 20 тысяч рублей в месяц, переписчиков – 18 тысяч. Перепись − это не только возможность заработать, но и пообщаться с самыми разными людьми и получить интересный опыт.
Кандидатов внесут в специальную базу данных как потенциальных участников переписной кампании. В марте 2021 года вам позвонят и спросят, хотите ли вы все еще работать.
Предстоящая в апреле 2021 года перепись станет первой цифровой, поэтому особое внимание при подготовке кадров уделяется владению компьютерной техникой. Переписчики пройдут небольшое обучение, а затем приступят к своим обязанностям.
По вопросам трудоустройства обращаться к уполномоченным по переписи населения в городских округах и муниципальных районах республики ежедневно (кроме выходных) с 10.00 ч. − 15.00 ч.
- г. Петрозаводск – 8 921 013 16 54
- г. Костомукша – 8 921 222 13 43
- Беломорский район – 8 921 522 74 99
- Калевальский район – 8 921 522 76 58
- Кемский район – 8 921 522 75 23
- Кондопожский район – 8 921 013 17 24
- Лахденпохский район – 8 921 525 81 56
- Лоухский район – 8 921 522 75 29
- Медвежьегорский район – 8 921 522 74 87
- Муезерский район – 8 921 522 75 62
- Олонецкий район – 8 921 803 88 90
- Питкярантский район – 8 921 015 73 18
- Прионежский район – 8 921 015 47 89
- Пряжинский район – 8 921 223 54 90
- Пудожский район – 8 921 522 74 97
- Сегежский район – 8 921 015 40 38
- Сортавальский район – 8 921 221 10 44
- Суоярвский район – 8 921 522 73 51
Для справок: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31, каб. 423. Тел. 8 921 522 73 32
E-mail: P10_mail@gks.ru
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