Планерку в мэрии 27 декабря посвятят ситуации с Зеленой Тропой

Очередное пленарное совещание в администрации Петрозаводска посвятят благоустройству Зеленой Тропы. В мэрии сообщили, что планерка будет открытой, она начнется в 10:00 в понедельник.

О развитии инфраструктуры в районе аллеи доложат сотрудники Минспорта, Минтранса и Минприроды.

Напомним, рядом с Зеленой Тропой собираются строить дорогу, горожане обеспокоены этим. Мэр Владимир Любарский ранее пообещал, что велодорожку при строительстве сохранят.

Совещание по благоустройству продлится два часа, трансляцию можно будет увидеть по ссылке. // Фото: источник