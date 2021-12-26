26 декабря 2021, 15:51
Движение по улице Куйбышева в Петрозаводске откроется сегодня
Проезд транспорта по реконструированному участку в карельской столице проконтролируют экипажи ДПС
Движение по улице Куйбышева после ее реконструкции откроют 26 декабря в 17:00. В Минтрансе Карелии сообщили, что следить за транспортным потоком будут два экипажа ДПС.
Разрешить движение решили именно сегодня, чтобы в предпраздничные дни разгрузить центр Петрозаводска.
В ведомстве обратили внимание автомобилистов на тот факт, что светофоры работают пока в тестовом режиме.
Напомним, реконструкция прошла на участке от проспекта Ленина до набережной Варкауса. Появились мост через Неглинку и новая развязка на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса. // Фото: источник