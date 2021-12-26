Еще 220 зараженных коронавирусом выявили в Карелии

На 26 декабря в Карелии зарегистрированы 89277 инфицированных коронавирусом, в том числе 10833 ребенка. За прошлые сутки выявили 220 новых зараженных.

Из них 23 - дети, 210 заразившихся не были привиты. В ковидных стационарах получают лечение 695 пациентов. В состоянии средней тяжести находятся 635 человек, в тяжелом – 57, из них 57 не вакцинированы.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжелых больных. Жизни четверых пациентов за сутки унес коронавирус.

Выздоровели с начала пандемии 84482 человека, за последние сутки – 209. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1177 человек. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com